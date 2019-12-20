Sosyal medyada terör propagandasına 16 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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Hakkari’de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG’nin propagandasını yapıp halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son zamanlarda kentte sosyal medya üzerinde terör örgütlerini övücü, destekleyici paylaşım yaptığı ve asılsız haberler yaydığı belirlenen 16 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makama sevk edildi.

HAKKARİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:41

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