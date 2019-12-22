Yüksekovalı kadınlar atıl kumaştan yeni kıyafetler tasarlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüksekovalı kadınlar atıl kumaştan yeni kıyafetler tasarlıyor

İHA

– Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, atıl durumdaki kıyafetleri değerlendirerek yeni kıyafetler tasarlıyor.

Yüksekovalı kadınlar atıl kumaştan yeni kıyafetler tasarlıyor

– Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, atıl durumdaki kıyafetleri değerlendirerek yeni kıyafetler tasarlıyor.
Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ‘geri dönüşüm giyim ve nakış’ kursuna katılan kursiyerler, kullanmadıkları eski kıyafetleri çöpe atmak yerine öğrendikleri tekniklerle hem israfın önüne geçiyor hem de yeni ürünlere çeviriyor. Yaşları 15 ila 45 arasında değişen 17 kadının katıldığı kursla ilgili bilgiler veren usta öğretici Arife Gemicioğlu, “5 yıldır Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğreticilik görevini yapmaktayım. Kadınlara iş öğretmek, yeni şeyler öğretmek hoşuma gidiyor. Yaklaşık 2 aydır buradayız. 17 kursiyerim var. Kursiyerler maddi imkânsızlıklar nedeniyle kumaş alamıyorlar. Kursiyerlerimle beraber kumaş hakkında neler yapabiliriz konusunda düşündük ve geri dönüşüm fikri oluşturmaya çalıştık. Eski kumaşlardan yeni şeyler üretmeye başladık. Artan kumaşları değerlendirdik ve bu sayede öğrencilerim hem kumaşlarını değerlendirdiler hem de güzel şeyler öğrendiler. Öğrenciler sürekli sipariş alıyor, biz bu siparişleri hazırlayıp satıyoruz. Elde ettiğimiz gelirlerle öğrenciler kendi ev bütçesine katkıda bulunuyor ve yeni kumaşlar almaya çalışıyoruz. Kursumuza talep çok var. Kadınların bu mesleği öğrenmelerini çok istiyorum. Bu kursu açmamıza imkân sağlayan Yüksekova Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.

“Güzel vakit geçiriyoruz”
Kursa 2 ay önce başladığını söyleyen Zahide Akdoğan isimli kursiyer ise, “Kursumuzda evdeki eskimiş ve fazla kumaşlarımızı değerlendiriyoruz. Şu ana kadar yeni kumaşla hiç ürün üretmedik. Tamamen eski kumaşlardan ürünler üretiyoruz. Evdeki işlerimizi tamamladıktan sonra kursa geliyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz, yeni arkadaşlıklar edindik. Tüm kadınlara
tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Zehra Yorgun isimli kursiyer de, kumaş ve makine yardımı talebinde bulunarak, “Bu konuda bizlere yardım ederlerse çok
mutlu oluruz. Evdeki tüm eskileri kullandık, çoğu zaman komşularımızdan eski kumaş istiyoruz. Özellikle geri dönüşüm konusunda çok şey öğrendik. Çöpe atılacak kumaşı biz burada farklı bir ürüne çeviriyoruz. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kursu ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Doğan, ilçede yaklaşık 420 kursun olduğunu ifade ederek, “Yüksekova’da dikiş nakış, el sanatları ve giyim kursları konusunda çalışmalarımız var. Diliyoruz ki kadınlarımız bu alanlarda daha çok çalışsın, daha çok sosyal hayata katılabilsin. Kurslarımızın daha verimli olabilmesi için sürekli denetleyip ziyaret ediyoruz. İnanıyoruz ki bu kurlarımızı daha ileri seviyeye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

HAKKARİ

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazar Sinan Yağmur, Yüksekova’da sevenleri ile buluştu
YEREL HABERLER Yazar Sinan Yağmur, Yüksekova’da sevenleri ile ...
Hakkari belediyesi tuzlama çalışması yaptı
YEREL HABERLER Hakkari belediyesi tuzlama çalışması yaptı
Yüksekova Belediyesi’nden stabilize yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yüksekova Belediyesi’nden stabilize yol çalışmaları ...
Yüksekovalı çiftin 16 yıllık çocuk özlemi Eymen bebekle bitti
YEREL HABERLER Yüksekovalı çiftin 16 yıllık çocuk özlemi Eymen ...
Vali Akbıyık’tan esnaflara ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan esnaflara ziyaret
Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması
‘Kıran-10' operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER ‘Kıran-10' operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken çok ...
'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor
YEREL HABERLER 'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve ...
Sosyal medyada terör propagandasına 16 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 16 gözaltı
Kaymakam Öztürk’ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Öztürk’ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret
Hakkari polisi 'Ön yargılara çalım at' sloganıyla gençlerle maç yapıyor
YEREL HABERLER Hakkari polisi 'Ön yargılara çalım at' sloganıyla ...
Hakkari halkı, havanın temizlenmesi için kar yağışını bekliyor
YEREL HABERLER Hakkari halkı, havanın temizlenmesi için kar yağışını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X