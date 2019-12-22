Güneyli havayı fırsat bilen çocuklar parkları doldurdu

"O benim sünnetim değildi"

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, parklara akın ederek kış mevsiminde keyifli bir gün geçirdi.

Ülke genelinde pek çok şehirde soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, Şemdinli ilçe merkezinde ise vatandaşlar güneşin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 15 dereceyi bulduğu ilçe genelinde parkları dolduran çocuklar, kış günü keyifli zaman geçirdi. Aralık ayında güneşin tadını çıkaran çocuklar, birbirinden renkli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler.

HAKKARİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:57

YATSI 18:19

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