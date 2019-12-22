Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliğine Kanakan seçildi

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası 46. Dönem Hakkari İl Temsilciliği seçimi yapıldı.

Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonundan düzenlenen Ziraat Mühendisleri Odası 46. Dönem İl Temsilciliği seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin, üyeliklerine ise Cemal Demir ile Adnan Demir seçildi. Genel Kurul kapsamında eski il temsilcisi Bülent Tanyürek tarafından faaliyet ve mali raporlar sunuldu.

Açılış konuşmasının ardından 53 üyesi bulunan ve tek liste halinde girilen seçimde, il temsilciliğine Ziraat Mühendisi Mesut Kanakan getirilirken, İl Temsilci Yardımcılığına Ziraat Mühendisi Ferhat Pala, İl Genel Kurul Delegeliğine ise Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Tanyürek seçildi.

Seçim, katılımcılara verilene yemekle son buldu.

HAKKARİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:57

YATSI 18:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.