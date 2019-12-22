Kadınlar 1. Lig: Hakkarigücü: 4 - Amedspor: 3

"O benim sünnetim değildi"

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü, konuk takım Amedspor Kadın Futbol Takımını 43 yendi.

Yoluna emin adımlarla devam eden Hakkargücü Kadın Futbol Takımı, Merzan Futbol Sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta heyecanlı dakikalar yaşandı. Hakkarigücü, konuk takım Amedspor’u 43 yendi.

Maçı Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve çok sayıda taraftar izledi.

HAKKARİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

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