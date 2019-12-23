'Kıran 10' operasyonunda silah ve mühimmat bulundu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yürütülen ‘Kıran10 Kazan Vadisi’ operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20 Aralık 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde başlatılan ‘Kıran10 Kazan Vadisi’ operasyonu kapsamında terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs gözaltına alınmış olup, ayrıca bölgede tespit edilen sığınakta yapılan aramada; 1 adet bixi makinalı tüfek, 3 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet mauser marka tüfek, 568 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

HAKKARİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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