Emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon: 10 tutuklama

HAKKARİ merkezli 7 kentte düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürü ve 9 kişi tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti bilgisi üzerine 'Şehit Özel Harekât Polis Memuru Bayram Çiçek Operasyonu' düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için Hakkari merkezli Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

Aralarında, suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürünün de bulunduğu 18 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden emekli okul müdürü ile birlikte 10 kişi tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile ilgileri bulunan firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



HAKKARİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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