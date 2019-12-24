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Doktora için 'santur' yapıp, satıyor

DHA

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan, gazetecilik bölümü mezunu olan, yüksek lisansını da aynı bölümde yapan İskender Karaman (40), müzik aleti olan 'santur' yapıp, satarak doktorasını tamamlamaya çalışıyor. Karaman aldığı siparişlerden memnun olduğunu söyledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan, gazetecilik bölümü mezunu olan, yüksek lisansını da aynı bölümde yapan İskender Karaman (40), müzik aleti olan 'santur' yapıp, satarak doktorasını tamamlamaya çalışıyor. Karaman aldığı siparişlerden memnun olduğunu söyledi.
Yüksekova'da yaşayan, 12 yaşındayken gittiği İran'da 'santur' çalmayı ve yapmayı öğrenen İskender Karaman, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirip memleketine döndükten sonra öğrendiği bu mesleğini sürdürmeye karar verdi. Aynı üniversite ve bölümde yüksek lisansını bitirip, doktora yapmaya karar veren Karaman, bunu için gerekli olan parayı da bu yolla kazanıyor. Kanuna olan benzerliği ile bilinen, ancak çok yaygın kullanılmayan 'santur' yapıp, satan Karaman, kısa zamanda para kazanmaya başladı.
Siparişleri yetiştirmekte zorlandığını, özellikle İran'dan talep aldığını anlatan Karaman, 'santur' yaparken bıçak ve matkap kullandığını söyledi. İlkel yöntemlerle yaptığı santur müzik aletinin 3 bin 500 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan Karaman, "Bu işi İran'da yaşlı bir adamdan öğrendim. Gözümü kırpmadan onu izledim. İlk enstrüman yapma denemesini ise o günden birkaç yıl sonra, yapmaya başladım. Tabi ki yaygın bir enstrüman olmadığı için bilen pek kişi yoktu. Şimdi eğitim hayatımın devam etmesi için ben de santur yapmaya karar verdim. Buradan elde edilen gelirle Ankara'da doktoramı yapacağım" dedi.
YOĞUN BİR SİPARİŞ ALIYORUM
Yoğun siparişler aldığını anlatan Karaman, "Bir ay içerisinde 5 sipariş aldım. Makinem olmadığı için bıçak ve matkap kullanıyorum. Akademik hayatımı sürdürmek istiyorum. Bu arada da üretim yapıyorum. Dolaysıyla çaresiz olmamak gerekir. Özellikle çocukların enstrümanla büyümesi gerektiğine inanıyorum. Bizim kültürümüze de yakın bir enstrüman. İstediğin şarkıyı ve makamı söyleyebiliyorsunuz. Ben de zaman zaman çalıyorum ve gençlere de nasıl çalınacağını gösteriyorum" diye konuştu. 

HAKKARİ

24 Aralık 2019 Salı

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