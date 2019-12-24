Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, 23 yıl aradan sonra yeniden yerleşime açılan Dutluca Mahallesi’nde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Çukurca Belediyesi tarafından yeni yol çalışması, tarım arazileri için su kanalı, eski şebeke suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmalarına ek olarak Bey ve Belat mevkilerine de 2 kilometrelik yeni içme suyu hattının döşenmesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyip denetimlerde bulunan Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Yaptığımız bu yeni içme suyu hatlarını en kısa sürede bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Dündar, çalışanlarla bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

HAKKARİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:43

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