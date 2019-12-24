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Op. Dr. Yağmur Canan Teleke’den üst solunum yolu enfeksiyonu uyarısı

İHA

Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Yağmur Canan Teleke, son günlerde acil servislerde artış olduğunu belirterek, "Acil servislerine en çok başvuru nedeni, üst solunum yolu enfeksiyonları oluşturuyor" dedi.

Op. Dr. Yağmur Canan Teleke’den üst solunum yolu enfeksiyonu uyarısı

Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Yağmur Canan Teleke, son günlerde acil servislerde artış olduğunu belirterek, “Acil servislerine en çok başvuru nedeni, üst solunum yolu enfeksiyonları oluşturuyor” dedi.
Son günlerde mevsim geçişlerinden dolayı hastalıkların artması üzerine Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi hastalarla dolup taştı. Mevsimsel hastalıklar nedeniyle çocuk ve yetişkinlerin acil servise akın etmesi üzerine doktorlar da zaman zaman zor anlar yaşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Yağmur Canan Teleke, özellikle kış aylarında üst solunum yolları enfeksiyonlarının görülme sıklığının arttığını belirti. Canan Teleke, “Son günlerde acil servislerdeki artışları görüyoruz. Acil servislerine en çok başvuru nedeni, üst solunum yolu enfeksiyonları oluşturuyor. Dolayısıyla hastaların bu konuda bilinçlenmesi, koruyucu önlemler almaları ve gerekli tıbbi desteği almak adına aile hekimlerine başvurmaları, acil servislerde oluşan yoğunluğun önlenmesi adına oldukça önemlidir. Üst solunum yolları enfeksiyonlarının büyük bir kısmını viral kökenli enfeksiyonlar oluşturuyor. Bunların büyük bir kısmı da soğuk algınlığından oluşuyor. Soğuk algınlığı hastalığın şiddetine göre değişmekle birlikte hafif bir boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteren ve bol sıvı alımı ve istirahatla kendi kendini sınayan bir hastalık. Grip ise, soğuk algınlığından ağır seyir ediyor ve hastalarda genellikle yüksek ateş, kas, eklem ağrıları, şiddetli başarısı ve öksürük ön planda oluyor. Bu şikayetlere sahip hastaların ayırıcı tanılarının yapılması ve uygun tedaviye başlanması için mutlaka aile hekimlerine başvurmaları gerekiyor. Aile hekimlerinin önerdiği tedavinin uygun süre ve şekilde kullanılması ve bol sıvı alınması ile bu enfeksiyonlar kontrol atına alınabilir. Bu noktada en önemlisi bu hastalıktan nasıl korunmamız gerektiği. Basit önlemlerle hem hastalıktan korunabilir, hem de var olan hastalığı daha kolay atlatabiliriz. Bu önlemlerin başında da kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmak ve sık sık bol sabun ve suyla elleri yıkamak geliyor. Dengeli beslenmek ve bol sıvı alımı da bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek, dolayısıyla enfeksiyonlarla daha kolay başa çıkabilmek açısından alabileceğimiz diğer önlemlerdir” dedi.

HAKKARİ

24 Aralık 2019 Salı

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