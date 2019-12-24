Merzan Mahallesi yoluna beton bariyer bırakıldı

Hakkari Belediyesi, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiği Merzan Mahallesi yoluna beton bariyer bıraktı.

Küçük sanayi sitesi ve Durankaya beldesi başta olmak üzere birçok köy yolunun geçtiği ve bariyer olmadığı için değişik yıllarda birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği Merzan Mahallesi’ndeki keskin viraja beton bariyerler bırakıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’in kontrolünde belediye ekipleri iş makinelerinin yardımı ile Merzan Mahallesi keskin virajına beton bariyer bıraktı.

Çalışma bölgesine gelen trafik ekipleri ise, yapılan bariyer çalışmasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’ten bilgi aldılar.

HAKKARİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:43

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