Başkomiser Söğüt’ten sürücülere önemli uyarı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser İsa Söğüt, katıldığı Hakkari Valiliği FM radyosunda sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Başkomiser Söğüt, 2019 yılı Hakkari ili trafik değerlendirmesi yaparak yılbaşı tedbirleriyle alakalı özellikle Depin ve Merzan bölgeleri yoğunlukta olmak üzere il genelinde yılbaşı öncesi ve sonrası alkol denetimleri yapılacağını söyledi. Başkomiser Söğüt, “Sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyması, araç sürücülerine araçlarının hızlarının yol ve hava koşullarına göre ayarlaması yönünde gerekli uyarılar ve kış lastiği kullanımına tüm sürücülerin hassasiyetle dikkat etmeleri gerekir. Denetimlerimizin hız kesmeden devam edecektir” dedi.

HAKKARİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:58

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.