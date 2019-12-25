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Vali Akbıyık, şehit torununun doğum gününe katıldı

İHA

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 1995 yılında Hakkari merkezine bağlı Ağaçdibi köyünde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman’ın torunu, Gazi İbrahim Adıyaman’ın kızı Tuana Yaren Adıyaman’ın doğum gününe katıldı.
Vali Akbıyık ve beraberindekiler, MHP İl Başkanı Fatih Özbek ve ŞehitGazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman ve ailesi tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdür Vekili Dr. Savaş Şimşek ile birlikte evinde ziyaret ettiği küçük kızın doğum gününü kutlayan Vali Akbıyık, nice sağlıklı ve mutlu yıllar diledi. Akbıyık, 6 yaşına basan Tuana Yaren Adıyaman’a bisiklet hediye ederek, aile fertleriyle bir süre sohbet etti.
Vali Akbıyık, bir programda şehit torunu ve gazi kızı Tuana Yaren ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Tuana Yaren bugün doğum günü olduğunu ve bizleri doğum gününe davet etti. Biz de bugün Yaren’in doğum gününde onunla beraberiz. Yaren bugün 6 yaşına girdi. Kendisine nice yıllar diliyoruz" dedi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdür Vekili Dr. Savaş Şimşek de Tuana Yaren’e çeşitli hediyeler verdi. Şehit güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman’ın eşi Kitan Adıyaman ise torununun davetini kırmayarak evlerine misafir olan Vali İdris Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür ederek, ziyaret anısına kilim takdim etti.

HAKKARİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

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