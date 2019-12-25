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‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne Hakkarili şehitlerin isimleri verildi

İHA

‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne Hakkarili şehitlerin isimleri verildi

Hakkari’de gençlerin teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Deneyap Teknoloji Atölyelerine şehit askerlerin isimleri verildi.
Gençlik merkezinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyesinde düzenlenen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun şehit ailelerine gönderdiği mektup okundu.
Daha sonra bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığın ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edildiğini söyledi. Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye’nin hayata geçirildiğini ifade eden Vali Akbıyık, şunları kaydetti:
"Türkiye’de İstanbul dâhil 12 pilot ilde uygulanması planlanan Deneyap atölyelere Hakkâri ilimiz de dâhil edilmiştir. Hakkâri ilimizde bu atölyelerden 3 adet kurulmuştur. Deneyap Teknoloji Atölyelerine, 11 Nisan 2019 tarihli 3. Yönlendirme Kurulu kararıyla şehit isimlerinin verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın şehit ailelerine verilmek üzere imza altına aldığı bir mektup hazırlanmıştır. Bugün burada Hakkârili 3 şehidimizin isimlerini bu atölyelere vermek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu 3 şehidimiz; Teğmen Abdulselam Özatak, Jandarma Komando Er Ramazan Avcı ve Jandarma Er Halit Tatlı’dır. Ruhları şad olsun. Deneyap atölyelerimizde hayalinin kurduğumuz teknolojileri hayata geçirmeye çalışırken, bugünlerde olmamızı sağlayan aziz şehitlerimizi unutmayacağız, her birinin isimlerini bu atölyelerde yaşatacağız."
Vali Akbıyık, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, bu topraklar uğruna çok şehit verdiğimizi söyledi. Bu topraklarda yaşamanın bedelleri olduğunu ve millet olarak bu bedeli ödemekte zerre kadar imtina etmediklerini belirten Vali İdris Akbıyık, “Bütün insanlarımız; toprak, vatan, din, devlet için ölmeye, şehit olmaya hazırdır. Ülkemiz son yıllarda teknoloji alanında birçok başarıya imza atıyor. Bu teknolojiyi daha ileriye taşıyabilmek için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Çocuklarımızın proje fikrinin gelişmesi, teknoloji, ARGE ve yeniliğe yönelik fikirlerinin gelişmesi için Deneyap atölyeleri çok önemlidir. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu atölyelerimizin kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Akbıyık, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın gönderdiği mektupları şehit ailelerine takdim etti.

HAKKARİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

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