Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bu geceden itibaren doğu bölgelerimizde görülecek yağışların Bitlis ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

HAKKARİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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