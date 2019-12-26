Yüksekova beyaza büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle ilçenin İpekyolu ve Cengiz Topel caddesi üzerinde seyreden sürücüler ilerlemekte zorlanırken, iş çıkışı evlerine gitmekte olan vatandaşlar ise zorlandı. Kar yağışının devam ettiği ilçede karla mücadele ekipleri ise kar çalışmalarına başladı

İş yerinin önünü temizleyen Adil Yetişmiş isimli esnaf, ‘'Yüksekova'da yaklaşık bir aydır aralıklarla kar yağışı sürüyor. Bugün ise akşam saatlerinde etkisini artırarak her yeri beyaza bürüdü. Ben geç saatlere kadar iş yerimde kalıyorum. Gelen müşterilerde zorlanmasın diye iş yerimin önünü temizledim. Bu şekilde devam ederse ulaşımı olumsuz yönden etkileyecek görülüyor. Bu aralar Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi burda da salgın grip başlamış en azında kar yağışın olması belki bu salgına da çözüm olur inşallah" dedi.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

HAKKARİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:21

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