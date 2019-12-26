Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari Valiliği; il merkezine bağlı 6 köy ve 14 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 18 köy ve 37 mezra olmak üzere toplam 24 köy ve 51 mezra yolunun kapandığını açıkladı.

Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

HAKKARİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 16:59

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.