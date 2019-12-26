Yüksekova Devlet Hastanesi'nde çocuklar için kütüphane

- HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde, çocuk servisinde yatan hastalar için kütüphane kuruldu.

Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde kurulan, duvarları çeşitli figürlere boyanan kütüphanede, çocukları mutlu eden ve moral veren hikâye kitapları bulunuyor. Her yaş grubuna göre resimli hikaye kitapları ve oyuncaklar da bulunan kütüphaneye çocuklar tedavilerinden arta kalan zamanlarında aileleriyle birlikte gelerek kitap okuyor. Hastanede tedavi gören 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Kazan, "Çok güzel bir duygu hastanedeki çocuklar buraya gelip kitap okuyabiliyorlar. Daha önce hastalanıp bu hastaneye geldiğimde böyle bir kütüphane yoktu. Şimdi kütüphane var ilaç tedavim bittikten sonra buraya gelip kitap okuyorum ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



HAKKARİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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