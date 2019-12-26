Şemdinli'de PKK mühimmatı ele geçirildi

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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne ait el bombaları, patlayıcı düzenekleri ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şemdinli ilçesi Bozyamaç köyü kırsal alanında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazi arama-tarama faaliyeti sırasında 4 el bombası, 3 anti-personel roketatar mühimmatı, 2 anti-tank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, bin 400 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 basma düzenekli mayın, 8 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 48 EYP düzeneğinde kullanılmak üzere elektrikli fünye, 70 metre fitil, 4 pil bloğu, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çip düzeneği, 3 bin metre kablo, 2 bin metre bakır tel ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.



HAKKARİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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