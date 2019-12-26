Derecik'te 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araç içinde 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şemdinli ilçesi 34´üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Derecik ilçesi Beyazağaç yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



HAKKARİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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