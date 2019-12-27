Yüksekova’da okullar tatil edildi

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Tatil haberini sosyal medya hesaplarında paylaşan Yüksekova Kaymakamlığı, "İlçemizdeki yoğun kar yağışı devam etmesi nedeniyle, Eğitime birgün ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

HAKKARİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:22

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