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Yüksekova’da hasta kurtarma operasyonu Sağlık ekipleri minik Esmanur için seferber oldu 3 saatin ...

İHA

Yüksekova’da hasta kurtarma operasyonu Sağlık ekipleri minik Esmanur için seferber oldu 3 saatin ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, minik Esmanur’a ilk müdahaleyi yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Işık köyünde yüksek ateş ve burun kanaması şikayeti olan 4 yaşındaki Esmanur, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Esmanur Özbek’in yüksek ateş ve burun kanaması şikayeti üzerine ailesi tarafından 112 Acil Servis ve ilçe özel idaresi ekiplerine haber verildi. Kardan dolayı kapanan yolda güçlükle ilerleyen ekipler, 3 saatin sonunda köye ulaşarak minik Esmanur’a ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından Esmanur ambulansa alınarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Esmanur’un annesi Evin Özbek, kızının bir haftadır hasta olduğunu belirterek, “Bugün de burnundan üç defa kan geldi. Biz çok korktuk. Maalesef kardan dolayı yollar kapalıydı. Sağlık ve il özel idaresi ekiplerine haber verdik. Kızımın acil olacağı hissettiğim için çok korktum” dedi.
Namaz kıldığı esnada kızının kendisine ‘anne burnumdan çok kan geliyor’ demesi üzerine çok koktuğunu ifade eden anne Özbek, “Hemen müdahale ettim. Köyde yol kardan dolayı kapalıydı. Biz de hemen sağlık ekiplerine haber vererek sabırsızlıkla ambulans bekledik. Şükür il özel idaresi ekiplerinin sayesinde yolumuzun açılmasıyla sağlık çalışanları kızıma ulaştı” dedi.

HAKKARİ

27 Aralık 2019 Cuma

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