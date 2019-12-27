Hakkari'de "Genç Nida Kuran-ı Kerim-i Güzel Okuma" yarışması

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Hakkari'deki Anadolu imam hatip liseleri arasında "Genç Nida Kuranı Kerimi Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen ''Genç Nida Kuranı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'', Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Korkmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mecit Yılmaz, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program, Kur'ani Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftülüğü personelinin jüri olarak görev aldığı yarışmaya; Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu İmam Hatip Lisesi katıldı.

Kur’anı Kerimi Güzel Okuma Yarışması sonucunda Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samira Nur Medni birinci, Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rana Jiyan Ercan ikinci ve Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sevda Algül de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildikten sonra verilen yemeğin ardından program son buldu.

HAKKARİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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