Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları Hakkari’de yapılacak

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Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarının Hakkari'de yapılacağı bildirildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 34 Ocak 2020 tarihlerinde Hakkari’de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarına Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Hakkari olmak üzere 10 ilin katılacağı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz ev sahipliği yapacak olan yarışmalara toplamda 170 sporcu katılacak. Yarışmalar, müdürlüğümüz spor salonunda yapılacak olup, bütün halkımız davetlidir" denildi.

HAKKARİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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