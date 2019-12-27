Hakkari eski Valisi Toprak’a görkemli karşılama Konya Valisi Toprak, lapa lapa kar yağışı altında sevgi seliyle karşılandı

– Hakkari’nin eski ve Konya’nın şimdiki Valisi Cüneyt Orhan Toprak, kente gelişinde lapa lapa kar yağışı altında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi. Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerini ziyaret ettikten sonra Hakkari kent merkezine gelen Vali Toprak ve beraberindekiler, çarşı merkezinde vatandaşların sevgi seli ile karşılandı.

Hakkari Belediyesini ziyaret eden Toprak, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve belediye personeli tarafından kapıda karşılandı. Makama geçen Vali Toprak, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Altay Caddesi üzerinde bulunan belediye ek hizmet binasını da ziyaret eden Vali Toprak; Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Rengi Hakkari Sanat Topluluğu üyeleri tarafından karşılandı. Rengi Hakkari Sanat Topluluğu Erbane Grubu, Vali Toprak’ı lapa lapa kar yağışı altında def çalıp türkülerle karşıladı. Vali Toprak, bu jestten dolayı Rengi Hakkari Sanat Topluluğu üyelerine teşekkür ederek alkışladı.

Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisini ve dengbejlerin türkülerini dinleyen Vali Toprak, burada bir süre kendileri ile sohbet etti. Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç tarafından Vali Toprak ve beraberindeki misafirlerine değişik hediyeler takdim edildi.

HAKKARİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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