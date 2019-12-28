Hakkari belediyesinde hummalı çalışma

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Hakkari Belediyesi Karla mücadele ekibinin 11 değişik mahallede başlattığı karla mücadele çalışması devam ediyor.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte karla mücadele çalışması başlatan Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi kentin 15 değişik mahallesi ile çarşı merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin başında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, yolların kapalı kalmaması için ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi. Çarşı merkezinde biriken karlar ise iş makinelerinin yardımı ile şehir dışına çıkartma çalışmalarının devam ettiği Hakkari’de araçların giremediği noktalar ise belediye ekipleri tarafından küreklerle temizleniyor.

HAKKARİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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