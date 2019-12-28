Hakkari’de 56 köy, 169 mezra yolu ulaşıma kapandı

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Hakkari il genelinde kapanan 56 köy, 169 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Hakkari’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Hakkari’de 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi bulduğu belirtildi. Hakkari Valiliği yetkilileri, 9:00 itibari ile Hakkari merkezde 20 Köy, 57 Mezra, Yüksekova’da 24 köy, 60 mezra, Şemdinli’de 11, köy, 50 Mezra ve Derecik ilçesinde 1 köy, 2 mezra yolu ulaşıma kapandığı açıklandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerini çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

HAKKARİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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