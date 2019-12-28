Yüksekova'da kar çalışması

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte, kapanan yolların temizlenmesi ve trafiğe açılması için Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışına rağmen seferber oldu. Kapanan cadde ve sokakları açmak için eş zamanlı olarak çalışmalarını yürüten ekipler, aciliyet arz eden cadde ve sokakları temizledikten sonra sırasıyla ilçedeki tüm yollar temizlenene kadar çalışmaların süreceği belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, “İlçemizde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte şehir içinde ve ilçemize bağlı köy yollarında kapanmış durumda olan yolların açılması için ekiplerimiz yoğun çaba sarf etmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için; yoğun kar yağışına rağmen gecemizi gündüzümüze katarak söz konusu cadde ve sokaklarımızı açana kadar çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

HAKKARİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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