Hakkari’de karla mücadele çalışması 200 kamyon kar yığını şehir dışına taşındı

– Hakkari çarşı merkezinde biriken kar dağları, 14 iş makinesinin yardımıyla şehir dışına çıkartılıyor.

Onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari’de karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, çarşı merkezinde trafik ve yaya geçidini olumsuz etkileyen kar yığınlarını kent dışına çıkartmak için çalışma başlattı. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’in denetiminde sürdürülen çalışmalarda, iş makinelerinin üst üste topladığı kar kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, sabahın ilk saatlerinden itibaren zabıta ekipleriyle birlikte park eden araçları kaldırarak, karla mücadele çalışmasına destek verdi. Kardan dolayı yayaların yürümekten zorluk çektiği kaldırımlar ise belediyenin hazır kıta halinde bekleyen personelleri tarafından küreklerle temizlendi.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından 14 iş makinesi ve 52 personelle geceli gündüzlü olarak başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. İki gün içinde 200 kamyon karın şehir dışına çıkartıldığı karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Hakkarili vatandaşlar ise, iki gün içinde kentin kara gömüldüğünü belirterek, kısa sürede mahalle ve çarşı merkezini kar yığınlarından arındırın belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:45

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