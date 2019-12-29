Kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Hakkari’de yol açma çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Hakkari Van karayolu üzerindeki Gündoğdu Mağarası mevkiindeki 3 ayrı noktaya sabah saatlerinde çığ düştü. Bunun üzerine bölgeye giderek çalışma başlatan Karayollarına ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak kurtulmayı başardı. Kapanan karayolu ise ekiplerin uzun uğraşı sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
HAKKARİ
29 Aralık 2019 Pazar
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