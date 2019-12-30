Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve dondurucu havaya aldırış etmeyen belediyesi temizlik işçileri, zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, olumsuz hava şartlarına rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren mesaiye başlıyor. Kar yığınlarının altında kalan çöpleri toplayarak araçlara yükleyip şehir dışına çıraktan işçiler, mesai gözetmeksizin çalışıyorlar. Kendilerini en çok zorlayan moloz çuvalları olduğunu ifade eden işçiler, kömür atıklarını çöp noktalara atılmaması ricasında bulundular.

Kar altında donan kömür atıkları dolusu çuvalları çıkartmaktan zorluk çektiklerini anlatan işçiler, vatandaşların bu konuda duyarlı olması çağrısında bulundular.

HAKKARİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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