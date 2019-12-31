Hakkari’de 311 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’de yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucu kapanan 311 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ulaşıma açıldı. Hakkari genelinde kapanan 311 yerleşim yerinin yolu, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından 65 iş makinesi ve 120 personelle yapılan gecegündüzlü çalışmalar soncunda yeniden ulaşıma açıldı.

HAKKARİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.