Hakkari’de 2 proje desteklemeye hak kazandı SOGEP başvuru sonuçları açıklandı

Hakkari Valiliği tarafından hazırlanan "Engelleri Üreterek Aşıyorum’ ile ‘Hakkâri’de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu’ projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuru sonuçları açıklandı. Bu kapsamda Hakkari Valiliği tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan "Engelleri Üreterek Aşıyorum’ ile ‘Hakkâri’de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu’ projeleri desteklenmeye hak kazandı.
HAKKARİ
31 Aralık 2019 Salı
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