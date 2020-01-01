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Bakan Soylu, yeni yıla geçitli jandarma karakolunda girdi Bakan Soylu, cep telefonu ile ...

İHA

İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Geçitli Jandarma Karakolunda Mehmetçikle birlikte girdi. Cep telefonu ile Cumhurbaşkanını arayan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı da askerlerin yeni yılını kutladı.

Bakan Soylu, yeni yıla geçitli jandarma karakolunda girdi Bakan Soylu, cep telefonu ile Cumhurbaşkanı’nı aradı, Cumhurbaşkanı askerlerin yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Geçitli Jandarma Karakolunda Mehmetçikle birlikte girdi. Cep telefonu ile Cumhurbaşkanını arayan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı da askerlerin yeni yılını kutladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve beraberindeki heyetle Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'na geldi. Askerlere hitaben konuşan Bakan Soylu, “Bir yıla daha hep birlikte giriyoruz. Geçen yılda Hakkari’de yeni yıla girmiştik, bu yılda yine burada Geçitli Jandarma Karakolu’nda yeni yıla giriyoruz. 2019 yılında milletimizin huzuru için, birliği için, güveni için özellikle kahraman arkadaşlarımız büyük bir mücadele içerisinde olduğunu, terörü korkuttuğunu, ülkeyi kıskaca almaya çalışanlara aman vermediler. Türkiye’nin asayişini, huzurunu, güvenini, sadece sınırlarımız içerisinde değil sınırlarımızın dışından gelecek tehditlere karşı da kendilerini siper ederek şehit olma şerefine ererek, gazilik şerefine ererek bu ülkenin üzerinde kem gözlere olanlara aman vermeyeceğiz. Şimdi hep birlikte yeni bir yıla giriyoruz. 2019, 2018 yılından çok daha iyiydi, çok daha huzurluydu ve çok daha umutluydu. İnanıyorum ki 2020’de de 2019’dan çok daha mutlu olacağız, çok daha huzurlu olacağız, çok daha emin olacağız. Burada çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Memleketimizin, insanlarımızın bütün duaları sizlerle. Allah’ın sizleri muhafaza etmesi içi 5 vakit namazlarında sizlere dua ve niyaz ederler. Şuanda Kabei Muazzamayı tavaf ederken dua edenlerin tamamının gönlü sizlerle birlikte, yürekleri sizinle birlikte. Bu memlekette yıllardan beri, bu memleketi sıkıntılara düşürmek isteyenler vardır. Ama artık tarih değişti, artık yarınlara ait onların hayalleri bertaraf oldu, altüst oldu. Bunu da siz sağladınız. Milletimizin iradesiyle, duasıyla birlikte şimdi inşallah 2020 yılında burada Hakkari Geçitli'den hem bütün Türkiye ve bütün dünyaya sizin kararlılığınızın mesajını vermek istiyoruz. Buna da güveniyoruz ve inanıyoruz. Allah yardımcınız olsun inşallah. Buradan ailelerinize selamlarımızı iletiyoruz. Onların hem sabırlarına hem vakarlarına minnettarız. Buradan tüm şehit ailelerimize, tüm gazilerimize ve gazi ailelerimize minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Allah bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Biz burada yalnız olmadığımızı biliyoruz, onlarında bizimle birlikte olduklarını biliyoruz. Onlarında şuanda sizinle omuz omuza, yan yana oturduklarını şuanda İki Yaka’dan Gabar’a kadar, Cudi’ye kadar bu dağları tutan bütün arkadaşlarımızla birlikte olduklarını Tendürek’e kadar bütün arkadaşlarımızla birlikte olduklarını elbette ki biliyoruz, buna da inanıyoruz. Bu memleketimizin üzerine kabus gibi çökmeye çalışanlara inşallah 2020 yılında elimizin tersiyle vurarak öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha düştükleri yerlerden kalkamayacaklar. Sadece bu coğrafyanın içerisinde değil, bulundukları yer neresi ise hangi inlerde saklanıyorlarsa hangi kötü planlarını, hain planlarını nerede yapıyorlarsa Allah’a şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü de milletimizin duası da, iradesi de buna yetmektedir. Şimdi 2020 yılını kucaklıyoruz, okullarda okuyan çocuklarımızla beraber kucaklıyoruz. Üniversitede yarına mutlu bir şekilde ideallerini ve hayallerini buluşturmak isteyenler ile kucaklıyoruz. Sabah işe huzurla gidenlerle kucaklaşıyoruz. Taksilerinde direksiyonunu çevirerek ekmek parası kazanmak isteyenlerle birlikte kucaklıyoruz. Bu ülkeni birliği ve huzuru için dua eden, insansız hava aracını kontrol eden diğer tarafta F16’larla uçan ve bu millete çelik kanatlarının ne olduğunu ifade edenlerle birlikte 2020 yılını kucaklıyoruz. 2020 yılını etrafımızdaki coğrafyada Türkiye’nin var olması için şuanda ellerini açıp semaya dua edenlerle beraber kucaklıyoruz. İnşallah bir taraftan da dünyada mağdur ve mazlum olan insanlarına umut olmak için onlara elimizi uzatmak için hep birlikte kucaklıyoruz. Allah milletimizin de insanlığında yardımcısı olsun. Allah iyilerle beraber olsun. Burada sizinle birlikte olduğumuz için hem kıymetli valimiz, komutanlarımız, Jandarma Genel Komutanımız buradaki bütün arkadaşlarımız sizlerle birlikte olduğumuz için bizde kendimizi bahtiyar hissediyoruz. İnşallah bu günü de bu güzel anı da hep birlikte yarınlarda güzel bir şeklide hatırlayacağız. Çünkü buraya büyük bir imza atıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah’ım sizlerle beraber olsun. Allah’a emanet olun” dedi.

“Cumhurbaşkanı askerlerin yeni yılını kutladı”
Bakan Soylu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü ve komutanlığın faaliyetleri hakkında kendisine bilgi verdi. Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bende çok çok teşekkür ediyorum. 2019 yılını artık geride bıraktık. Şimdi 2020'ye beraber giriyoruz. Gerek askerimiz, gerek polisimiz kahramanca karada, denizde ve havada mücadele ettiler. Barış Pınarı Harekatı'nda tüm oradaki teröristlere dar ettiler. Şimdi inşallah çok daha farklı bir adımla malum Libya'da, Doğu Akdeniz'de yeni bir adım atıyoruz. Doğu Akdeniz'de atılan o adımla da inşallah Akdeniz'de tarihte nasıl ki Barbaros Hayrettinlerin yazdığı destanlar vardı, inşallah şimdi de yine Mehmedimiz oralarda bu destanlar yazmaya devam edecek. Bende bu vesileyle az önce de yine Milli Savunma Bakanımız kendileri gemiden aradılar. Orada da yine gerek Genel Kurmay Başkanımız kuvvet komutanlarımız askerlerimiz hep birlikte onlarla da yeni yıla 2 saat kala görüştük. İmdi de Hakkari’de sizlerle görüşüyoruz. Sizleri de milletim adına şahsım tebrik ediyorum. 2020’nin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Sizleri de ayrıca kutluyorum, tebrik ediyorum” dedi
Bakan Soylu son olarak İbrahim isimli askerin ailesini arayıp hem yeni yıllarını kutladı, hem de çocukları ile görüştürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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