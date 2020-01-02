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Hakkari’de tavuk çiftlikleri ilaçlandı

İHA

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarında bulunan tavuk çiftlikleri büyük bir titizlikle ilaçlandı.

Hakkari’de tavuk çiftlikleri ilaçlandı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarında bulunan tavuk çiftlikleri büyük bir titizlikle ilaçlandı.
Bir taraftan başıboş sokak hayvanlarıyla mücadele eden veteriner ekipleri, diğer taraftan ise tavuk çitliklerini ilaçlama çalışması başlattı. Kentin değişik noktalarında bulunan tavuk çiftlikleri, gelen talep üzerine belediye veteriner ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Tavuk çiftliği sahipleri, belediye veteriner ekiplerine ilaçlama çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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