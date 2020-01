Badminton grup müsabakaları Hakkari'de yapıldı

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 9 ilin katılımıyla kentte düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları açılış programına katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yaşar Koparan ve 9 ilden gelen 100 sporcu ve 60 idareci ve antrenör katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Nevzat Yılmaz bir konuşma yaptı. Daha sonra Vali Akbıyık, değişik illerden gelen sporcu, idareci ve antrenörlerle bir süre sohbet ederek müsabakalarda başarılar diledi.

Programın sonunda bir konuşma yapan Vali Akbıyık, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarının Hakkari’de yapılıyor olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Hakkâri’de her alanda olduğu gibi sporda da çok güzel gelişmeler, başarılar var. İlimizde birçok spor organizasyonları yapılıyor. Geçtiğimiz zamanlarda dağ bisikleti yarışması yapıldı. Şimdi ise badminton turnuvası yapılacak. Kadınlar 1. Ligi’nde bayan futbol takımımız var. 3. Ligde engelliler basketbol takımımız var. Voleybol ve diğer takımlarımız var. Sporcularımız güzel sonuçlar alıyorlar. Tabi biz valilik olarak, devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla Hakkâri’de sporun her dalını destekliyoruz. Bizim şu anda 10 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Sadece İl Emniyet Müdürlüğümüzün desteklediği bin 200 civarında sporcumuz mevcut. Gençlik ve Spor Bakanımızın Hakkâri’ye özel bir ilgisi ve desteği var. Geçtiğimiz günlerde 41 milyon 500 bin liralık bir yatırım protokolünü Spor Toto Genel Müdürlüğü ile yaptık. Hakkâri merkezinde, ilçelerimizde ve beldelerimizde en az ikişer adet tesis yapılacak. Kimisinde futbol sahası, kimisinde yüzme havuzu, gençlik merkezi yapılacak. Ayrıca Hakkâri kayak merkezinde yapılacak olan sporcu kamp eğitim merkezi ve çevre düzenlemesine destekler olacak. Hakkâri her alanda bir gelişme kalkınma içerisinde. Ben Anadolu Yıldızlar Badminton Grup Müsabakalarının ilimizde yapılmasında başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkâri hakikaten görülmesi gereken bir yer. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının mutlaka görmesi lazım bu coğrafyayı. Kayak merkezimiz Türkiye’nin en güzel kayak merkezi. İnşallah orada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla 5 yıldızlı bir otel ve sporcu kamp eğitim merkezi yapacağız. Herkesi ilimize spor yapmaya görmeye davet ediyoruz. Hakkâri Cilo Sat Dağlarıyla, Zap Nehriyle, kilimiyle, balıyla, yine kış turizmiyle her anlamda görülmesi ve gezilmesi gereken bir yer. İlimize hoş geldiniz. Ben bu müsabakaya katılan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

