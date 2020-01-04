Başkan Arslan’dan Vali Akbıyık’a teşekkür

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, kentin 4 ayrı noktasında araç park yeri yapan Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

Başkanı Abdi Arslan, Hakkâri’nin en büyük sorunu olan araç park sorununun çözümünde gayretli çalışmaları sonucunda dört ayrı noktada araç park yeri tespit edilmiş olup halkın hizmetine sunulduğunu söyledi. Başkan Arslan, ”Şenler oteli arkasındaki oto park genişletilerek hususi araçlara arka bölümde çıkış verilmiştir. Halk eğitim merkezi arkasındaki eski kız yibo alanı şehiriçi, şehirlerarası, ilçeler arası ve köy servisi yapan araçlara tahsis edilmiştir. Büyük cami yanı merkez ve köylerde öğrenci taşıma işini yapan araçlara tahsis edilmekle beraber Orduevine alt tarafı kamyonlara tahsis edilmiştir” dedi.

Dört park alanında da herhangi bir park ücreti alınmayacağını ifade eden Aslan, “Şehiriçi ulaşımında aksamalar yaşanmaması için sürücü arkadaşların araçları park alanlarına park etmeleri konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu park alanlarının oluşturulmasında emeği geçen başta Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz İdris Akbıyık olmak üzere Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve Trafik Tescil Şube Müdür Vekili İsa Söğüt’e gayretli çalışmalarından dolayı tüm taşımacı esnafı adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

HAKKARİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.