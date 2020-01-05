İlçe protokolünden köy ziyareti

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Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, beraberindekilerle köy ziyaretlerine devam ediyor.

Şemdinli ilçesine bağlı Çubuklu köyü ziyaret eden Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Çarık, vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Çocuklarla da yakından ilgilenerek çikolata ikram eden Kaymakam Güven ve beraberindekiler, köyü gezdikten sonra ilçe merkezine geçtiler.

HAKKARİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:47

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