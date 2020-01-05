Hakkari'de 30 köy ve 91 mezra yolu ulaşma kapandı

Hakkari'de 30 köy ve 91 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte il merkezine bağlı 13 köy ve 23 mezra, Şemdinli ilçesinde 17 köy ve 67 mezra ve Derecik ilçesinde de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari Valiliği, kapanan 30 köy ve 91 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.
HAKKARİ
05 Ocak 2020 Pazar
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