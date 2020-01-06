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Hakkari'de köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı

İHA

Hakkari'de kapanan köy ve mezra yolları yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı

Hakkari'de kapanan köy ve mezra yolları yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.
Önceki gün kent genelinde kapanan köy ve mezra yolları, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, il genelinde kapalı köy ve mezra yollarının tamamının yeniden ulaşıma açıldığını belirttiler.

HAKKARİ

06 Ocak 2020 Pazartesi

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