Hakkari'de köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı

Şiddet bu kez kör etti!

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Hakkari'de kapanan köy ve mezra yolları yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Önceki gün kent genelinde kapanan köy ve mezra yolları, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, il genelinde kapalı köy ve mezra yollarının tamamının yeniden ulaşıma açıldığını belirttiler.

HAKKARİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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