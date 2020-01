Hakkari’de can dostlara yiyecek bırakıldı

"Annem benim her şeyim"

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü ekipleri tarafından soğuk kış günlerinde yiyecek bulmaktan zorlanan can dostlara yiyecek bıraktı.

Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile Hayvan Hakları Koruma (HAYTAP) gönüllüleri başıboş sokak köpeklere yönelik yiyecek bırakma çalışmalarını sürdürüyor. Karlı günlerde sokak hayvanlarına yönelik yiyecek bırakma çalışmalarının devam ettiğini belirten Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, HAYTAP gönüllüleri ile birlikte can dostlara yiyecek bıraktıklarını ifade ettiler.

Kent merkezinde 16 kilometre mesafede bulunan çöp mevkiine yiyecek bıraktıklarını belirten yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ve özellikle böyle soğuk karlı günlerde hep can dostların yayında olduklarını kaydettiler.

HAKKARİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.