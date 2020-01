Hakkari’deki sahipsiz atlara vatandaşlar sahip çıktı

Hakkari'de doğaya terk edilen atlara, Hakkari Valiliği Hayvanları Koruma Kurulunun girişimleri sonucu vatandaşlar sahip çıktı.

Hakkari’nin Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki bölgede 15 gündür kimsenin sahip çıkmadığı ve yiyecek bulmakta güçlük çeken at sürüsüyle ilgili haberlerin ardından Hakkari Valiliği Hayvanları Koruma Kurulu harekete geçti. Kurul tarafından yapılan toplantı sonrası duyarlı Kırıkdağ köyü sakinleri 15 ata sahip çıktı. Yaz mevsiminde çalıştırdıkları atları kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dışarı salan vatandaşlar, atları adeta ölüme terk etmişti. Her tarafın karla kaplı olması sebebiyle yiyecek bulamayan atlar ölümle burun buruna yaşıyordu. Hakkari’nin Kırıkdağ köyü sakinleri, açlık ve soğuktan dolayı ölümle karşı karşıya kalan atlar için harekete geçti. 15 atı yakalayarak araçla Kırıkdağ'a götüren köylüler, diğer atlara da sahip çıkılması gerektiğini belirtti.



“Allah rızası için bu atları besleyeceğiz”

Kırıkdağ köyünden atlar için geldiğini anlatan Şükrü Tertemiz, “Bu bölgede doğaya bırakılan sahipsiz hayvanların olduğunu duyduk. Biz Allah rızası için Kırıkdağ köyünden gelerek iki at yakaladık. Diğerlerini de arıyoruz. 45 tanesi şu anda köyün içinde arkadaşlarımız yakalarsa alıp götüreceğiz. Birçok at da şu anda yaylalarda. Onlara ulaşma imkanımız yok. Ancak devlet yol açarsa gidebiliriz. Biz Allah rızası için gelip bu atları besleyeceğiz bahara kadar. Baharın tekrar serbest bırakacağız. Kış mevsiminde herkes kendi ihtiyacı kadar ota sahip. Elbette bize yardım edilirse daha iyi olur. Biz gidip ot satın alıp bakacağız. Ama hayvan severler var. Belki bir yardım yaparlar” diye konuştu.



“İki bağ ot vermek çok mu zor”

Yakaladığı atları kendi köyüne götürmek için büyük çaba sarf eden Faysal Yiğit ise “Ben Kırıkdağ köyünden geldim. Bu atlar sahipsizdir. Götürüp Allah rızası için besleyeceğiz. Bahar aylarında tekrar geri bırakacağız. Vicdanımız el vermedi. Sahipleri var ve işlerine gelmediği için bakmıyorlar. Bunu yapanlarda vicdan yokmuş. Bu hayvanların bazıları aylarca, belki yıllarca kullanıldı. Her işlerini bu hayvanlara yaptırdılar. Şimdi iki bağ ot vermek çok mu zor? Kimse yardım etmese de biz bu hayvanların yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yardım edilirse bizim elimiz daha rahat olur” diye konuştu.

