Yüksekova’da cadde ve kaldırımlara kar atanlara ceza

Hakkari'nin Yüksekova Belediye tarafından kar temizleme çalışmalarından sonra çatılarda biriken karları kaldırım ve caddeye atan vatandaşlar hakkında cezai işlem başlatılacağı belirtildi.

Yüksekova Belediyesinden yapılan açıklamada, caddelerde bulunan tüm karlar toplanıp gerekli temizlik çalışmaları yapıldıktan sonra, uyarılara rağmen çatılarda bulunan karları rastgele cadde ortasına atarak yaya geçidini engelleyen ve belediyeyi zor durumda bırakan vatandaşlar hakkında 5326 Kabahatler Kanununa göre 392 liralık para cezası uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için vatandaşlarımızın ilçe genelinde başlatılan kar temizleme çalışmaları esnasında çatı ve teraslarındaki karları temizlemeleri gerekmektedir” denildi.

HAKKARİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.