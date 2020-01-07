Belediye çalışanları kuşlar için yiyecek bıraktı

Hakkari Belediyesi personeli, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için kurumun pencerelerine yiyecek bıraktı.

Hakkari’de hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının yanı sıra kuşlar da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise yaralı hayvanları tedavi ediyor. Hakkari Belediyesi basın birimi çalışanları ise, örnek bir davranış sergileyerek odalarının pencerelerine simit ve ekmek koyarak kuşların beslenmesine yardımcı oldu.

HAKKARİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.