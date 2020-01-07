Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 359 kilo 400 gram esrar ele geçirdildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 359 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
HAKKARİ
07 Ocak 2020 Salı
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