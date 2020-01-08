Yüksekova’da yoğun sis

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.
Yüksekova ve çevresinde, geçen haftaki kar yağışı yerine 6 gündür soğuk hava ve sis etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, özellikle sabah ve öğle saatlerinde sis etkili oluyor. Kent merkezinde bu sabah görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.
HAKKARİ
08 Ocak 2020 Çarşamba
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