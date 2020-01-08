İstanbul’u hayırsever işadamından örnek davranış Hakkari’de şehit ve gazi çocuklarına giyim yardımı

İstanbul’u hayırsever bir işadamı tarafından Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine gönderilen 350 kişilik giyim yardımı şehit, gazi çocukları ile dar gelirli çocuklara dağıtıldı.

Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Başkanı İbrahim Adıyaman, İstanbul’da hayırsever bir işadamı tarafından derneklerine gönderilen 350 kişilik mont, eldiven ve atkı şehit, gazi çocukları ile ihtiyaç sahipli çocuklara kendi elleri ile dağıttıklarını belirtti. İstanbul’u hayırsever işadamına örnek davranışından dolayı teşekkür eden Başkan Adıyaman, giyim yardımlarını hak sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti. Başkanı İbrahim Adıyaman, ŞehitGazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman giyim yardımlarını Hakkari merkez ve çevre köylerde tespit ettikleri şehit, gazi çocukları iye yardıma muhtaç çocuklara kendi elleriyle dağıttılar. Başkanlar İbrahim ve Şirin Adıyaman, hayırsever İstanbul’u işadamına teşekkür ettiler.

HAKKARİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:47

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