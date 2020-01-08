Yüksekova'da karla mücadele

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- HAKKARİ'de, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçede kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ve çevresinde, geçen haftaki kar yağışının ardından bu hafta soğuk hava etkili oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri de özellikle askeri üs bölgelerinin kapanan yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yüksek kesimlerde de çalışma yapan ekipler, en büyük zorluğu, rüzgarın doldurmasıyla kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde yaşıyor.



HAKKARİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:47

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