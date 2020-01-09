Kaymakam Güven’den okul ziyaretleri

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaymakam Güven, beraberindeki Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Jandarma Komutanı Erdoğan Çarık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile köyleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Son olarak Çatalca köyü Soğuksu mezrasını ziyaret eden Kaymakam Yakup Güven, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

Ardından Soğuksu Mezrası İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerini ziyaret eden Güven, çocuklar bir araya geldi. Çocuklara kitap, kalem ve çikolata dağıtarak bir süre sohbet eden Kaymakam Güven, ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti.

HAKKARİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:47

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