Yüksekova-Şemdinli karayolunda araçlar mahsur kaldı

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Hakkari’nin YüksekovaŞemdinli karayolunda 20’ye yakın araç karda mahsur kaldı.

YüksekovaŞemdinli karayolunda seyir halinde olan hayvan yüklü tırların kara saplanmasıyla 20 araç mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler hemen Şemdinli’den karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istediler. Olayın yaşandığı yeren gelen ekipler, hemen çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, 3 saat boyunca yürütülen çalışmaların ardında mahsur kalanları kurtardı.

Araçları kurtaran ekipler, daha sonra hayvanları taşıyan tırlara eşlik ederek ilçe merkezine ulaştırdılar.

HAKKARİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:47

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